Il nome di Antonio Conte continua a essere accostato alla Juventus, nonostante la società cerchi di mantenere lontane dai riflettori le voci sul futuro della panchina. A rilanciare la suggestione, questa volta, è stato Alessio Tacchinardi, che con l'ex capitano ha condiviso tanti anni di spogliatoio. Durante una serata allo Juventus Club Capanne, l'ex centrocampista ha risposto alle domande dei tifosi e ha raccontato un recente dialogo avuto proprio con Conte.

I due hanno trascorso alcuni giorni di vacanza in Egitto, seguendo insieme le partite. In quell'occasione Tacchinardi ha provato a sondare la disponibilità dell'ex compagno: gli ha chiesto apertamente se gli piacerebbe tornare a Torino. «Provavo a buttargliela lì», ha raccontato sorridendo. Conte, attualmente senza panchina dopo l'esperienza al Napoli, non si è sbilanciato e ha risposto con un semplice «vediamo a fine stagione».

«Non mi piace vederlo a Sky»

Tacchinardi non ha nascosto il desiderio di rivedere Conte in panchina. «Non mi piace vederlo a Sky», ha detto riferendosi alla sua attuale esperienza da commentatore televisivo. Pur apprezzandone l'intelligenza e la lucidità nelle analisi, l'ex centrocampista vorrebbe rivederlo alla guida della Juventus.

Secondo il suo ragionamento, alla squadra attuale manca proprio quella mentalità juventina che Conte ha rappresentato prima da calciatore e poi da allenatore: la consapevolezza e la cultura del lavoro necessarie per tornare a vincere.

Durante la serata si è parlato anche di Alessandro Del Piero e della possibilità di un suo ritorno in società. Tacchinardi ha ribadito il proprio sostegno all'idea di vedere l'ex numero 10 assumere un ruolo nel club, completando così il percorso della sua storia bianconera.

Al momento, però, non ci sono sviluppi concreti sul fronte Conte. Fabrizio Romano aveva già parlato di una suggestione più che di una trattativa, escludendo contatti effettivi tra la società e l'allenatore. La dirigenza ha inoltre confermato più volte la fiducia a Luciano Spalletti, anche nei momenti più difficili, dopo le sconfitte contro Lazio e Genoa. Del possibile prolungamento del tecnico di Certaldo si è discusso anche nell'intervista esclusiva a Nicolò Schira.

Le parole di Tacchinardi non modificano dunque il quadro attuale, ma testimoniano quanto il legame tra Conte e la Juventus sia ancora forte. Quel «vediamo a fine stagione» lascia aperta ogni interpretazione, senza però rappresentare una conferma di un possibile ritorno. L'allenatore, secondo quanto emerso nelle scorse settimane, continua ad attendere il progetto giusto senza avere fretta di scegliere.