Alla Continassa è iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Kenan Yildiz. Dopo quasi tre mesi di assenza a causa della frattura del quinto metatarso rimediata lo scorso 23 agosto a Frosinone, il fantasista turco ha compiuto un passo importante nel proprio percorso di recupero. Durante l'allenamento di ieri è tornato infatti a lavorare con il pallone, ritrovando il contatto con quello che rappresenta lo strumento principale del suo gioco.

Un segnale incoraggiante per il classe 2005 e per Spalletti, che attende di riavere a disposizione uno dei giocatori più importanti della rosa bianconera.

Il programma di recupero: prudenza e lavoro graduale alla Continassa

Il ritorno al lavoro con il pallone non significa, però, che Yildiz sia ormai vicino alla completa disponibilità. La linea stabilita dalla società e dallo staff sanitario resta improntata alla prudenza, con l'obiettivo di evitare accelerazioni che potrebbero compromettere il percorso seguito finora. Dopo il trasferimento definitivo dal J-Medical ai campi della Continassa, il giocatore proseguirà con un programma graduale di riatletizzazione.

Nel corso del prossimo mese il lavoro sarà concentrato su più fronti: palestra, per recuperare tono e massa muscolare, piscina e corse sul terreno di gioco. Per il momento resta invece rimandata la fase che prevede cambi di direzione ad alta intensità, uno degli ultimi passaggi prima di poter tornare a sostenere i carichi richiesti dal calcio giocato.

La cautela non riguarda soltanto la necessità di consolidare la guarigione ossea del piede. Lo staff continua a prestare attenzione anche alla tendinopatia rotulea che in passato ha condizionato il giocatore. Il lungo periodo di stop, da questo punto di vista, avrebbe permesso anche di favorire lo sfiammarsi del problema, ma sarà comunque necessario gestire con attenzione ogni fase del rientro.

Il possibile rientro a dicembre: Monza o Roma nel mirino

Sul calendario, un'indicazione era arrivata dallo stesso Yildiz pochi giorni fa, a margine del Premio Bulgarelli. In quell'occasione il talento bianconero aveva indicato dicembre come periodo previsto per il proprio ritorno. Un orizzonte temporale che coincide con le valutazioni dello staff tecnico, intenzionato a riportarlo gradualmente a disposizione senza correre rischi.

Tra le date cerchiate in rosso c'è quella del 14 dicembre, quando la Juventus ospiterà il Monza all'Allianz Stadium nel posticipo delle 20:45. Un'altra possibile occasione potrebbe essere la trasferta contro la Roma, in programma sabato 19 dicembre. Sono queste, al momento, le due finestre individuate per un possibile ritorno in campo del numero dieci.

Sembra invece meno probabile l'ipotesi di rinviare tutto direttamente al 3 gennaio 2027, quando i bianconeri affronteranno il Bologna. La speranza è che Spalletti possa riabbracciare Yildiz già prima della pausa natalizia, per poi lavorare sulla sua condizione in vista della ripresa del campionato. La strada è ancora graduale, ma il primo contatto con il pallone rappresenta un passaggio significativo: il ritorno del talento turco comincia a intravedersi.