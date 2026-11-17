La Juventus prova a fare chiarezza sulla situazione dei tanti giocatori alle prese con problemi fisici. Nell'allenamento di questa mattina alla Continassa, Luciano Spalletti ha raccolto indicazioni positive, ma ancora non definitive, in vista della ripresa del campionato. Domenica 22 novembre, alle 12:30, i bianconeri ospiteranno il Venezia all'Allianz Stadium per la dodicesima giornata di Serie A.

La notizia più attesa riguarda Edon Zhegrova. L'esterno, che nel fine settimana aveva lasciato in anticipo il ritiro del Kosovo per un problema fisico, ha svolto parte della seduta insieme al resto della squadra. Gli esami effettuati al rientro a Torino avevano escluso lesioni. Lo staff medico continuerà quindi a monitorare le sue condizioni giorno dopo giorno, valutando la risposta ai carichi di lavoro senza forzare i tempi. Un passo avanti rispetto ai timori iniziali, dopo l'uscita anticipata dalla nazionale, di cui avevamo parlato qui.

Novità positive anche per Guglielmo Vicario e Federico Gatti, entrambi nuovamente a disposizione per il lavoro alla Continassa.

Chi continua a lavorare a parte

Restano da valutare, che hanno proseguito con un programma differenziato. La Juventus non intende accelerare il recupero e punta a riaggregare entrambi al gruppo nei prossimi giorni. Entro il fine settimana si capirà se potranno essere convocati per la sfida contro il Venezia. Per l'argentino, in particolare, il rientro sta richiedendo più tempo del previsto.

Lavoro personalizzato anche per Zeki Celik. Il turco si era fermato durante il riscaldamento di Francia-Turchia, gara di Nations League vinta 2-1 dai francesi, ed era rientrato a Torino lunedì. Gli accertamenti svolti alla Continassa hanno escluso lesioni, ma il problema alla coscia riguarda la stessa zona che lo aveva costretto a saltare le ultime quattro partite stagionali. La sua presenza domenica resta quindi in dubbio. Degli esami e del sospiro di sollievo per Celik e Zhegrova avevamo parlato in questo approfondimento.

Situazione diversa per Francisco Conceição, che dopo circa venti giorni di stop è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e punta a una maglia da titolare.

I lungodegenti e il recupero di Yildiz

Contro il Venezia Spalletti dovrà ancora fare a meno di diversi giocatori.restano indisponibili., alle prese con una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, non dovrebbe tornare prima di dicembre. Secondo il conteggio di Tuttosport,. Un dato che racconta le difficoltà di una squadra costretta spesso a modificare la propria formazione.

Qualche segnale incoraggiante arriva da Kenan Yildiz, tornato a correre con il pallone, come mostrato dai canali social del club. Il talento turco lavora per ritrovare la condizione migliore, ma non c'è ancora una data certa per il rientro. La Juventus, come già riportato, non ha intenzione di accelerare i tempi.

Le prossime sedute saranno decisive per capire chi potrà davvero tornare a disposizione e candidarsi per una maglia da titolare.