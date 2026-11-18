Giorgio Chiellini non si nasconde. In una lunga intervista al podcast “Business of Sport”, l'ex difensore ha affrontato diversi temi legati alla Juventus: il divario economico con il calcio inglese, il ruolo della famiglia Agnelli-Elkann e le prospettive sportive del club. Ai tifosi ha riservato un messaggio preciso: «La Juventus tornerà a vincere. Saremo tutti lì insieme a festeggiare».

Parole che arrivano in una fase complicata per i bianconeri. La squadra di Spalletti è settima in classifica con 18 punti dopo undici giornate, a undici lunghezze dalla Lazio capolista. Alla ripresa contro il Venezia dovrà inoltre fare i conti con una situazione ancora difficile sul fronte degli infortuni. In questo scenario, le parole di uno dei protagonisti dell'ultimo ciclo vincente assumono un peso particolare.

Il ruolo di Chiellini nella nuova Juventus

L'ex capitano ha raccontato anche il suo attuale incarico alla Continassa. Come Chief Club Affairs Officer, si occupa dei rapporti istituzionali con Lega, Federazione, European Football Clubs, UEFA e FIFA, oltre a seguire alcuni aspetti legati alla formazione e all'innovazione interna. Un ruolo lontano dal terreno di gioco, ma vicino alle scelte strategiche della società.

Sul rapporto con il club ha chiarito: «Non è una questione di fedeltà». Per Chiellini conta soprattutto sentirsi parte di una famiglia, un concetto che ha esteso anche alla proprietà: «La famiglia è la garanzia della continuità delle vittorie».

Il divario economico con la Premier League

Uno dei passaggi più significativi dell'intervista riguarda le risorse economiche. Chiellini ha citato il Bournemouth per spiegare come anche una squadra di medio livello della Premier League possa oggi permettersi investimenti superiori a quelli della Juventus. Un confronto che evidenzia le difficoltà del calcio italiano rispetto al sistema inglese e ai suoi ricavi televisivi.

La questione riguarda da vicino anche i bianconeri. Il club ha appena avviato l'aumento di capitale da 200 milioni, con l'obiettivo di rafforzare la situazione finanziaria e sostenere il progetto sportivo. Chiellini ha comunque espresso fiducia nella dirigenza attuale e nella possibilità di riportare la società ai vertici.

Più severo il giudizio sulla Nazionale italiana: «Ora non abbiamo veri difensori né grandi talenti». Un'analisi che arriva da un ex centrale protagonista per quasi vent'anni con la maglia azzurra e vincitore dell'Europeo nel 2021.

Nel corso della conversazione è tornato anche il ricordo di Cristiano Ronaldo, suo compagno alla Juventus negli anni dell'ultimo scudetto: «Era un giocatore di un'altra categoria, unico nel suo genere».

Adesso l'attenzione torna al campo. La Juventus attende il recupero di diversi titolari, a partire da Kenan Yildiz, per il quale servirà ancora pazienza, e ha bisogno di risultati per avvicinarsi alle prime posizioni. Chiellini ha ribadito la propria fiducia nel futuro: a Spalletti e alla squadra spetta il compito di trasformare quella promessa in realtà.