Mauro: “Morata è uno di quelli che deve finalizzare e basta. Quando dribbla inciampa…”

L'ex giocatore della Juve ha parlato

Massimo Mauro, ex giocatore della Juve, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Considerato che Allegri lo ha avuto ed è andato bene, direi di sì, anche se sono passati un po’ di anni. Questo ragazzo non ha mai sfondato completamente, non è il titolare inamovibile di una grande squadra, però può essere senz’altro uno dei quattro attaccanti di una big. E poi mi pare che con la Juve giochi non solo con la testa, ma anche col cuore. E questa è una cosa che Max e la dirigenza hanno valutato. Il ritorno di Allegri quanto e come può aiutarlo? Io spero che riesca ad esaltare le qualità dei giocatori. Negli ultimi due anni c’era un po’ di confusione: molti giocatori bravi a giocare senza palla la volevano sui piedi e molti che invece saprebbero come trattarla non avevano la personalità di farsela dare. Morata è uno di quelli che deve finalizzare e basta, lui è bravo sui cross e nel cercare la profondità. È utilissimo, anche se non mi esalta quando prova a fare da solo. Quando dribbla a volte inciampa, ma anche Batistuta inciampava, però poi era una furia. Deve toccare la palla una, massimo due volte".