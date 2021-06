Il Parma annuncia Buffon: “Superman is back home”

Il portiere torna nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio

redazionejuvenews

L'ormai ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon, ha deciso di tornare alle origini per terminare la sua carriera nel migliore dei modi. Dopo il ritorno alla Juventus infatti, e la fine dell'avventura con i bianconeri, il portiere ha deciso di rimettersi in gioco partendo dalla Serie B. Il numero 1 dei numeri 1 ha infatti trovato un accordo con il Parma per due stagione, con il chiaro obiettivo di riportare i ducali in Serie A già dal prossimo anno. Una missione stimolante per Gigi, presentato come Superman in un video realizzato dal Parma per annunciare il suo ritorno. Ma attenzione perché, parlando del mercato bianconero, la Juve sarebbe molto interessata ad un nome mai uscito prima: colpo da 30 milioni di euro, ecco chi è <<<

Lo stesso Buffon aveva anticipato il suo ritorno in un'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport: "In campo. Ho avuto il dubbio di smettere, ma vado avanti. Perché mi sento ancora forte e credo che le prestazioni siano la risposta migliore. Parma? Se sono andato in B a 28 anni, da miglior portiere del mondo, a 43 non deve essere così una fatica. Anche perché io gioco per passione, per sfida, per ambizione. Se manca il coinvolgimento emozionale non posso giocare nemmeno dei dilettanti. Se però ho quello, Gigione può stare ancora là in alto".

"Con Agnelli ci siamo visti con le nostre mogli come ogni tanto capita, anche cinque giorni fa a Forte dei Marmi. Nel futuro non mi aspetto niente come è giusto che sia, perché nessuno deve aspettarsi niente: fai vedere di valere e poi puoi prendere in considerazione l’idea di essere richiamato. Per me alla base di tutto c’è la meritocrazia. Chiellini? Credo che sull’età ci sia un pregiudizio. Io penso che ci siano i livelli e lo spessore degli uomini e dei giocatori a fare la differenza. Giorgio non so se potrà giocare 10, 20, 40 partite: io so che averlo per 20 partite significa avere per 20 partite il miglior difensore del mondo. E a me basta. Perché Tom Brady a 43 anni ha cambiato squadra e ha vinto il Superbowl? Perché evidentemente dentro ha qualcosa di diverso".