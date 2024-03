Matri: “Pogba non sarebbe mai tornato ai suoi livelli”

Alessandro Matri, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della squalifica di Paul Pogba.

Lorenzo Focolari Redattore 3 marzo 2024 (modifica il 3 marzo 2024 | 19:01)

Alessandro Matri, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Pogba. Ecco le sue parole a DAZN: "Per me è stato il primo grande giocatore atleta. Sembrava un cestista di basket: abbinava elevazione e potenza alla tecnica, cosa che si vedeva raramente in quel periodo. Per me ha sofferto molto la presenza di Mourinho al Manchester United.

Lì a Manchester erano stati molto discussi i 100 milioni per il suo ritorno. Mourinho con lui si è approcciato un po' come con Pellegrini, prima l'ha fatto sentire importante e poi è andato in contrasto. Io ci parlavo con Pogba, tornare al Manchester United e riconquistare il suo popolo era il suo sogno. Non era pronto a essere messo in discussione da un allenatore così importante.

Può apparire un giocatore di grande personalità, ma in realtà è molto giocherellone. Non parlo di personalità calcistica: finché gioca a pallone domina, ma se viene messo in discussione soffre perché è un ragazzo sensibile. Parlando di oggi, nonostante i vari problemi, penso che non sarebbe tornato ai suoi livelli. Non è detto che un giocatore, anche se è un campione, possa reggere il confronto con un allenatore importante come Mourinho che l'ha messo contro la piazza".

