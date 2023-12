Marotta: “Vi racconto cosa mi disse Marchionne alla Juve…”

Beppe Marotta, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sulla figura del compianto Marchionne, ex membro della FIAT.

Beppe Marotta , ex dirigente della Juve , ha detto la sua ad un evento, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Quando ero alla Juventus ho conosciuto uno come Sergio Marchionne , un numero uno nel suo mondo.

Lui diceva che il cambiamento va fatto ieri, se no gli altri si impossessano del tuo spazio. È capitato anche a me, la prima cosa che faccio quando entro in un club è fare una fotografia. Capita spesso che non ci sia cultura della vittoria, ma anzi c’è una cultura sedentaria frutto di risultati negativi.