Marocchino: “La Juventus dipende dal rendimento di Rabiot e Mckennie”

Marocchino ha parlato della competitività della Juve: per l'ex bianconero, molto passerebbe dalle performance in campo di Rabiot e Mckennie

Intervenuto a Rai Sport, Domenico Marocchino ha parlato delle difficoltà che starebbe palesando la Juventus nelle ultime uscite. Ecco le sue parole: "Non c'è sostanza in questa Juve . Nessuno credeva che la Juve potesse vincere lo scudetto perché la rosa non è qualitativamente al livello del Milan , nemmeno dell' Inter ".

Per l'ex bianconero, la Juventus starebbe dimostrando i limiti al centrocampo già discussi a inizio stagione e non risolti con l'ultimo calciomercato: "Non ha le caratteristiche fondamentali per essere una squadra da Scudetto, mancano i pensatori, l'estro. Se poi cala il rendimento di Rabiot e McKennie la squadra si affloscia su se stessa".