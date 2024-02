Marocchi: “Per uscire dal momento la Juventus deve seguire Allegri”

Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha provato a indicare la via per l'uscita dal momento difficile della Juventus . Ecco le sue parole: "Nelle difficoltà è un allenatore che va seguito. Bisogna stare calmi, non rovinare tutto e seguirlo perché nei momenti difficili viene sempre fuori".

Marocchi ha proseguito: "La Juventus è rimasta ai primi 15-20 minuti della partita contro l'Empoli in casa. Si è fermata lì l'emotività. Perché la Juventus vale meno dell'Inter tecnicamente ma stava giocando alla pari. Dal punto di vista caratteriale e mentale stava andando a mille e non puoi sempre andare a mille, ci deve essere un certo equilibrio con una parte tecnica, una parte emotiva, una parte del gioco, che ti devono dare una certa continuità. La Juventus stava andando a mille da quel punto di vista e poi puoi crollare e non ha giocato quasi nessuno contro l'Udinese e anche i più bravi erano in difficoltà".