Marco Rossi: “Allegri ha voglia di rivalsa, Juve favorita per lo Scudetto”

Il commissario tecnico dell'Ungheria Marco Rossi, sorpresa dell'Europeo in corso, ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Bianconera: "Pensavo che almeno due delle tre squadre del girone sarebbero potute arrivare almeno ai quarti, invece è un Europeo che sta riservando moltissime sorprese. Il nostro era stato definito il girone della morte e in effetti sono morte tutte molto presto. L'Italia? Io penso che sia favorita contro il Belgio, anche se gli avversari hanno un ranking migliore. Io penso possa vincere anche in virtù del fatto che al Belgio mancano dei giocatori importanti".

Rossi parla poi della Juventus e di Cristiano Ronaldo, incontrato nel girone con il suo Portogallo: "CR7? È uno che può fare la differenza in qualsiasi momento, nell'ultimo campionato non ha dato forse la sensazione di essere continuo, ma in qualsiasi momento può essere decisivo perché ha una classe superiore a tutti e spesso riesce a farla valere".

Poi un pensiero sul ritorno di Massimiliano Allegri: "Allegri? Evidentemente aveva un desiderio di rivalsa. Da un lato è possibile che non ci siano state le condizioni ottimali per andare altrove, dall'altro però credo che ci sia stato un desiderio di rivalsa. Quando è andato via si parlava del fatto che la Juventus non facesse spettacolo, ma alla fine poi si è visto che aveva fatto più spettacolo con Allegri che con altri".

Finale con un pronostico sulla prossima Serie A, al via il 22 agosto: "Io dico che oggi la Juve sicuramente parte avvantaggiata perché l'Inter ha problemi societari, oltre al discorso Conte che è importante. La Juve non ha problemi societari, è da sempre solida, magari ha fatto qualche errore di valutazione ma al di là di questo la solidità societaria non è mai stata messa in discussione. Credo che i bianconeri siano i grandi favoriti per il prossimo Scudetto".