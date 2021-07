Carnevali: “Locatelli? 40 milioni non bastano, l’Arsenal è più avanti”

L'amministratore delegato del Sassuolo ha parlato

L'ad del Sassuolo ha poi parlato del futuro dell'altro gioiello neroverde Domenico Berardi: "Milan? Non ne abbiamo mai parlato. Ad oggi, anche per la situazione economica, le uniche richieste sono dall’estero. Siamo in una situazione in cui non c'è solo Berardi, o Locatelli. Abbiamo richieste per Raspadori, abbiamo Boga, abbiamo diverse richieste. Però vogliamo fare pochissime cessioni: abbiamo venduto Marlon e per il bilancio potremmo già essere a posto così. Ora vediamo, il momento caldo sta iniziando e già qui a Rimini potremmo avere opportunità. Con l’amico Beppe Marotta abbiamo parlato, ma è normale. È un giovane di prospettiva che non pensiamo di cedere. I rapporti con l’Inter sono ottimi, se riusciamo a far sì che i nostri giocatori restino in Italia ci fa piacere, perché così valorizziamo il nostro campionato, ma è inutile nascondere che le opportunità dall’estero sono diverse da quanto possono offrire in Italia"