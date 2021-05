Marchisio sale in sella con la maglia rosa: ‘pronto per il Giro di Italia’…

L'ex bianconero ha postato una foto particolare sui social

Quella di oggi è una giornata delicatissima per tutto l'ambiente bianconero perche si tratta della vigilia del big match tra Juventus e Milan, in programma per domani sera all'Allianz Stadium. Inutile dire che si tratterà di un'ultima spiaggia per entrambe le squadre, in piena lotta per un posto nell'Europa che conta. Ma quella odierna è una data molto importante per tutto lo sport italiano, perchè prenderà il via il Giro di Italia che, avrà origine a Torino, la prima delle sei tappe previste. Ma a 'dare il via al torneo', ci ha pensato l'ex bandiera e centrocampista della Juve Claudio Marchisio, postando una foto particolare attraverso il suo account Instagram.