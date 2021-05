Calciomercato Juventus, clamoroso Allegri: l’annuncio spiazza tutti

TORINO - Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus pare appeso ad un filo. Con ogni probabilità, senza qualificazione in Champions League il Maestro lascerà il timone bianconero. Ma non è escluso che il tecnico 41enne possa dire addio alla Vecchia Signora anche con la qualificazione in Champions, vista l'annata nettamente negativa della sua Juve. Ecco perché, mentre allenatore e giocatori sono concentrati sul campo, la dirigenza già da tempo starebbe valutando le possibili alternative per la panchina bianconera. In questo senso, uno dei nomi più caldi ed importanti - appoggiato in larga parte anche dalla tifoseria - è certamente quello di Massimiliano Allegri. Da settimane infatti si sta parlando sempre più insistentemente di un suo possibile ritorno alla Juventus. E proprio in queste ultime ore è arrivato un pesante annuncio sul futuro di Max Allegri che sta spiazzando tutto l'ambiente bianconero <<<