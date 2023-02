Marchetti: “Pogba non può essere ancora un leader della Juve”

Luca Marchetti , giornalista, ha detto la sua a TMW su Pogba e la Juventus . Ecco le sue parole: "Rispetto a Ibra e Di Maria il francese è un giocatore diverso. Ibra è un leader anche se non gioca, Di Maria è un leader tecnico che ha bisogno di giocare per incidere. Ibra ti catalizza l’attenzione a prescindere, anche quando non gioca. P ogba mi sembra più incline a Ibra, ma non gioca da troppo tempo e non conosce questo gruppo, mentre Ibra prima dell’infortunio ha giocato ed era parte integrante del gruppo.

Il derby è sempre una partita molto nervosa, il Torino ci tiene molto. Mi aspetto una partita molto spezzettata, non mi aspetto grande ritmo. Sono curioso di vedere se giocherà Barrenechea al posto di Paredes, sarebbe una scelta clamorosa. È vero che ha già esordito in Champions League, ma ha fatto due minuti. Se Paredes non gioca neanche quando Locatelli è squalificato allora è un problema, ricordiamoci come in estate sembrava che non si potesse giocare a calcio senza Paredes. Se volesse far giocare Paredes lo schiererebbe in campo, se giocherà Barrenechea sarà una scelta tecnica".