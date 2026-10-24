La Juventus non riesce a tirarsi fuori dal momento complicato che sta attraversando. Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, la squadra di Luciano Spalletti ha pareggiato contro il Rennes in Europa League, confermando le difficoltà di un periodo nel quale i bianconeri faticano a trovare continuità. A intervenire sulla situazione è stato Fabio Caressa, che ai microfoni di Sky Sport ha individuato uno dei problemi principali della formazione juventina: l'assenza di un gruppo forte e riconoscibile, capace di trasmettere in campo le idee dell'allenatore.

Caressa individua il problema della squadra

Secondo il giornalista, alla Juventus manca un nucleo di giocatori in grado di rappresentare un punto di riferimento per il resto della squadra. Un aspetto che va oltre le questioni tattiche e che riguarda anche la capacità del gruppo di interpretare le richieste di Spalletti durante le partite.

“In questa squadra manca un nucleo forte che trasmetta il pensiero dell'allenatore in campo”.

L'assenza di Locatelli e il tema culturale

Nel suo intervento a Sky Sport, Caressa ha allargato il discorso anche alla componente italiana della rosa e al ruolo che, in passato, ha avuto nella costruzione dell'identità juventina. Il giornalista ha sottolineato come l'assenza di Manuel Locatelli si faccia sentire proprio in una fase nella quale la squadra avrebbe bisogno di riferimenti solidi.

“È anche un tema culturale: il blocco italiano comandava, ora è assente anche Locatelli e questo si sente”.

Il riferimento riguarda la capacità di alcuni giocatori di fare da tramite tra le indicazioni dell'allenatore e ciò che accade in campo. Un compito particolarmente importante quando i risultati non arrivano e la squadra deve trovare dentro sé stessa le risorse per reagire.