La Juventus Women si prepara ad affrontare la Roma. La sfida, valida per la Serie A Women, è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle 18:30. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico bianconero Isaac Guerrero ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sulla prestazione contro il Como, sul percorso di crescita del gruppo e sulle difficoltà di una stagione in cui i risultati non sempre hanno rispecchiato quanto mostrato in campo.

Guerrero analizza il momento della squadra

“Siamo una squadra consapevole che accetta i rischi derivanti dal vivere tanto tempo nella metà campo avversaria. Si tratta non solo di coprire le transizioni difensive per limitare le ripartenze avversarie, ma anche di crescere ulteriormente nella capacità di essere stabili nella metà campo avversaria, per organizzarci con il pallone non soltanto per attaccare, ma anche per prepararci alla sua eventuale perdita”.

Il tecnico è tornato anche sull'ultima partita contro il Como, evidenziando gli aspetti positivi della prestazione e la necessità di proseguire nel lavoro quotidiano.

“Dopo la partita contro il Como, l'analisi con la squadra è ripartita dal dare valore a tutto ciò che di buono è stato proposto in campo. Dai tanti tiri in porta tentati, dall'occupazione costante in zona d'attacco, dagli expected goal superiori rispetto alle nostre avversarie. Nonostante questo, l'obiettivo resta migliorarci senza perdere l'identità costruita”.

Il gruppo bianconero e l'obiettivo di continuare a crescere

Nelle dichiarazioni rilasciate ieri, Guerrero ha sottolineato anche la risposta della squadra durante la settimana di allenamenti. Responsabilità, energia e talento sono elementi sui quali costruire il percorso della Juventus Women, una formazione caratterizzata da una forte componente giovane e da numerosi nuovi innesti.

“Il gruppo ha dimostrato grande responsabilità, energia e consapevolezza al rientro in campo durante gli allenamenti settimanali. La rosa unisce al grande talento una forte impronta giovane, numerosi nuovi innesti e un impegno straordinario nei confronti del progetto. La partita dello scorso weekend non cancella quanto di ottimo fatto finora: la squadra ha dimostrato di saper competere ad altissimi livelli, come nella conquista della League Phase, nella vittoria a Göteborg o nella rimonta in Women's Cup contro la Roma. È la stessa squadra che ora sta attraversando un momento in cui non riesce a trovare nei risultati il giusto riscontro a ciò che propone in campo. Fa parte del processo”.

Juventus Women-Roma, una sfida per misurare le ambizioni

L'appuntamento di oggi rappresenta un banco di prova importante per le bianconere. La Roma è un'avversaria di alto livello, già affrontata recentemente, e la partita offrirà alla squadra di Guerrero l'occasione di verificare i progressi compiuti e di alzare ulteriormente il livello della prestazione.

“Affrontare la Roma in un momento così particolare della stagione rappresenta una buona opportunità e uno stimolo per alzare ulteriormente l'asticella. La priorità resta concentrarsi sulle nostre potenzialità e sui margini di crescita della squadra, ben consapevoli del valore di un avversario di questo calibro, già affrontato anche nel recente passato”.