Cobolli Gigli: “Derby importante per entrambe, ritorno di Pogba da morale”

"Il derby è sempre il derby: è una partita importante per entrambe le squadre. Però ha ragione Allegri: se la Juventus va a giocare in punta di piedi, rischia di non venirne fuori bene, perché il Torino è una squadra che aggredisce, che fa pressing, con un tecnico che ha migliorato molto il modo di stare in campo dei suoi. Mi aspetto una partita combattuta, Il Torino non sarà attendista, cercherà il gol. La Juventus, al di là dei problemi sorti quest'anno, arriva da risultati positivi. Al Toro mancano alcuni giocatori, come Vlasic, ma ha una rosa ben strutturata per far fronte alle assenze".