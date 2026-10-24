La Juventus prende tempo in vista del mercato di gennaio e rimanda le valutazioni definitive a metà dicembre. La dirigenza bianconera vuole prima avere un quadro più chiaro delle condizioni fisiche di Khéphren Thuram, il cui rientro potrebbe incidere sulle strategie per rinforzare il centrocampo. Il recupero del francese, infatti, rappresenta un fattore importante per Luciano Spalletti, chiamato a gestire le rotazioni in una zona del campo condizionata dalle assenze.

Juventus, il recupero di Thuram può cambiare i piani

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ritorno in campo di Thuram viene atteso con ottimismo per l'inizio di dicembre. Il centrocampista francese era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla fine di agosto per risolvere un problema alla cartilagine del ginocchio, dopo che la terapia conservativa inizialmente intrapresa non aveva dato i risultati sperati.

Il percorso riabilitativo starebbe procedendo secondo i programmi, ma la Juventus vuole evitare decisioni affrettate. Prima di stabilire come intervenire sul mercato, la società intende valutare l'evoluzione del recupero e capire quando il giocatore potrà tornare a disposizione con continuità.

Mercato Juventus, decisioni rinviate a dicembre

La situazione del centrocampo resta uno dei temi principali in vista della sessione invernale. Le assenze hanno ridotto le alternative a disposizione di Spalletti e rendono necessario valutare con attenzione eventuali innesti. Tuttavia, il possibile rientro di Thuram potrebbe modificare le priorità della dirigenza.

Per questo motivo, secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano, il club avrebbe scelto di attendere fino a metà dicembre prima di prendere decisioni concrete. Il quadro fisico del francese sarà determinante per capire se intervenire con un nuovo acquisto oppure se puntare sul recupero delle risorse già presenti in rosa.

Thuram, un rientro importante per Spalletti

Il ritorno del centrocampista rappresenterebbe una notizia significativa per Spalletti. Thuram può garantire fisicità, dinamismo e capacità di accompagnare la manovra, caratteristiche preziose per dare maggiore equilibrio alla mediana bianconera.

La prudenza resta però fondamentale: l'obiettivo è permettere al giocatore di completare il recupero senza correre rischi inutili. Le prossime settimane saranno quindi decisive sia per il suo ritorno in campo sia per definire le strategie della Juventus in vista di gennaio. Il suo rientro potrebbe infatti incidere direttamente sulle scelte di mercato e sulle possibilità della squadra di affrontare al meglio la seconda parte della stagione.