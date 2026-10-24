La Juventus si avvicina alla trasferta contro il Lecce con un interrogativo in più per Luciano Spalletti. A preoccupare sono le condizioni fisiche di Pape Sarr, la cui presenza dal primo minuto al Via del Mare è in dubbio dopo un problema muscolare accusato durante la gara di Europa League contro il Rennes. Lo staff bianconero dovrà valutare la situazione per capire se il centrocampista sarà a disposizione per il prossimo impegno di campionato.

Juventus, problema muscolare per Pape Sarr

L'episodio che ha acceso l'allarme si è verificato durante l'intervallo della sfida europea contro il Rennes. Nel corso del riscaldamento sul terreno di gioco, mentre si preparava insieme ai compagni per la ripresa, Sarr ha provato una conclusione verso la porta.

Subito dopo aver calciato, il centrocampista avrebbe avvertito un risentimento muscolare nella zona dell'adduttore. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il fastidio ha attirato l'attenzione dello staff medico, chiamato a monitorare le condizioni del giocatore e l'evoluzione del problema.

Spalletti attende aggiornamenti in vista del Lecce

L'eventuale indisponibilità di Sarr rappresenterebbe un ulteriore elemento da valutare per Spalletti in vista della trasferta al Via del Mare. Il tecnico dovrà capire se il centrocampista potrà recuperare in tempo per la partita oppure se sarà necessario prendere in considerazione altre soluzioni.

Al momento, la presenza del giocatore dal primo minuto resta in dubbio. Saranno le valutazioni dello staff medico e le condizioni mostrate nelle prossime ore a fornire indicazioni più precise sulla sua disponibilità.