Marchetti: “Allegri potrebbe restare alla Juve senza rinnovo”

Luca Marchetti , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole a TMW Radio: "Di sicuro questa crisi che dura da quattro partite ha portato a qualche confronto nel gruppo all'interno degli spogliatoi, ma non credo che il momento attuale possa influire su ciò che accadrà in futuro.

Quello che accadrà nella prossima stagione non lo sanno ancora nemmeno i diretti interessati. Ma non ci troverei nulla di strano se Allegri rimanesse sulla panchina bianconera pur senza rinnovare, quest'anno tanti allenatori hanno iniziato la stagione con il contratto in scadenza.