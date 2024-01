Marchegiani: “Juventus in crescita ma non basta per lo scudetto”

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato la crescita della Juventus palesata nelle ultime uscite ufficiali. In particolare, l'ex portiere avrebbe evidenziato l'incidenza di Kenan Yildiz sul rendimento positivo di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Yildiz ha dei meriti nel buon momento di Vlahovic, sta facendo bene ma secondo me Vlahovic è un altro giocatore in questo momento, sta bene fisicamente e si è calato in un ruolo che ad inizio stagione gli pesava troppo anche perché la squadra è cresciuta tantissimo rispetto a qualche gara fa e pur non avendo un controllo del gioco evidente vince con grande sicurezza. Allegri si sta prendendo delle grandissime soddisfazioni quest'anno, lui è andato avanti per la strada con le sue convinzioni e se lo può permettere perché ha vinto tanto, però non è sempre facile rimanere sull'obiettivo e i fatti gli stanno dando ragione in maniera clamorosa. Siamo troppo ingenerosi nei confronti delle caratteristiche che lui trasmette alla squadra".