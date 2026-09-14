Serata amara per la Juventus, che al Mapei Stadium ha visto sfumare nel finale una partita che sembrava essere riuscita a raddrizzare. Dopo il 2-2, i bianconeri hanno continuato a cercare il gol della vittoria, concedendo però troppo spazio alle ripartenze del Sassuolo. Proprio da due contropiedi sono arrivati i gol che hanno condannato la squadra di Luciano Spalletti.

Una situazione che dovrà essere analizzata attentamente dal tecnico, anche considerando le numerose assenze per infortunio. La Juventus dovrà infatti trovare nuove soluzioni in una fase della stagione nella quale diversi giocatori resteranno indisponibili per un periodo significativo.

A Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha analizzato la prestazione dei bianconeri, soffermandosi soprattutto sulla gestione della gara e sulle occasioni concesse nel finale.

Marchegiani: “Nel primo tempo troppo ordinata”

Secondo l'ex portiere, la Juventus ha mostrato due volti completamente differenti nel corso della partita. Nella prima frazione è mancata soprattutto la capacità di trovare soluzioni centrali contro il sistema difensivo del Sassuolo.

“È stato uno svolgimento della partita in cui si è visto tutto il contrario, cioè nel senso che nel primo tempo è stata fin troppo ordinata, secondo me, nel modo di attaccare. Perché queste due linee del Sassuolo la facevano giocare solo per vie esterne, non trovava il giocatore in mezzo alle linee.”

Marchegiani ha quindi evidenziato come il possesso bianconero sia risultato poco produttivo, nonostante una buona organizzazione.

“È stata abbastanza sterile, molto ordinata ma sterile anche rischiando poco.”

“Doveva accontentarsi di non perderla”

Il problema principale, secondo Marchegiani, è emerso soprattutto quando la partita si è aperta. La Juventus ha avuto la sensazione di poter completare la rimonta, ma ha finito per concedere troppo alle ripartenze avversarie.

“Alla fine evidentemente c'era la sensazione di poter vincere, perché la partita si era un po' spaccata, le squadre si erano allungate. Ma ha subito due contropiedi clamorosi nei due gol.”

Una gestione che l'ex portiere considera decisiva per spiegare la sconfitta, soprattutto dopo essere riusciti a recuperare una gara complicata.

Il nodo dei contropiedi

Marchegiani ha infine posto l'accento sull'ultimo gol subito, arrivato proprio quando la Juventus avrebbe potuto gestire diversamente il risultato.

“Ne ha subiti diversi, però l'ultimo è stato abbastanza clamoroso perché poi devi avere anche la percezione che è una partita così che hai recuperato, ti devi accontentare anche di non perderla, l'hai recuperata proprio nel finale”.

Per la Juventus, dunque, oltre alle assenze pesanti, resta un problema di equilibrio da risolvere. La voglia di cercare la vittoria non può trasformarsi in un'occasione per gli avversari, soprattutto quando la partita sembra ormai indirizzata verso un pareggio.