Marani: “La Juventus sta dimostrando qualcosina con la Next Gen”

Matteo Marani, presidente della Serie C, ha detto la sua sulla Juventus Next Gen, parlando anche del lavoro sui giovani.

Matteo Marani, presidente della Serie C, ha detto la sua a Prima Tivvù, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Magari non ci sono le palestre di strada, gli oratori, non c'è più quello spontaneismo, i campioni che nascono per strada, ricordo i racconti di Rivera per le strade sterrate e fare attenzione alle auto. È difficile, stiamo cercando con le seconde squadre a fare qualcosa, poi magari non è la strada giusta, ma la Juventus sta dimostrando qualcosina.