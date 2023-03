Mannone: “Szczesny all’Arsenal era veramente fuori di testa”

Vito Mannone, portiere, ha detto la sua a gianlucadimarzio.com, ha detto la sua sulla carriera, parlando anche di Szczesny, calciatore della Juventused ex Arsenal, avventura inglese condivisa proprio con l'ex Roma. Ecco le sue parole: "Szczesny all’epoca era fuori di testa, lo diceva anche lui. Oggi non lo so ma avrà messo la testa a posto con la famiglia. Non ero d’accordo con questa decisione. Wenger è stato un grande allenatore e una grande persona, però anche lui mi disse che sul fatto della gestione dei portieri non ci ha mai capito niente. Già con Almunia e Lehmann era stata una vera e propria battaglia in allenamento.