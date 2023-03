La Juventus vuole rubare un giocatore al Napoli / News

Si sta parlando in questi giorni di una possibile partenza di Szczesny al termine di questa stagione. Il portierone polacco ha sfoderato ottime prestazioni sia al Mondiale che con la Juventus, ma non è ancora pervenuta alcuna offerta di rinnovo da parte del club piemontese. Con la scadenza nel 2024 e le sirene della Premier sempre più insistenti, è normale che si pensi ad una cessione, tra l'altro remunerativa, del numero uno bianconero.

Il diktat della società sarebbe quello di puntare su profili più giovani e, se possibile, italiani. Ad incidere sulle titubanze juventine pesa infatti anche l'età di Szczesny (32 anni). Sono essenzialmente tre i nomi sui quali gli uomini mercato bianconeri avrebbero messo gli occhi . Piacciono tanto Vicario e Carnesecchi , giovani e relativamente costosi. 26 anni e 25 milioni di valutazione per il primo. Appena 22 per il talento di proprietà della Dea, che costerebbe circa 20 milioni di euro.

Il nome più suggestivo, anche lui italiano, resta Gianluigi Donnarumma, che sta attraversando un periodo particolare al Psg. In questo caso si tratterebbe di una spesa importante sia per il cartellino (almeno 50 milioni di euro) che per l'ingaggio. Tuttavia in queste ore La Repubblica ha stupito tutti con un nome del tutto nuovo sul quale la Vecchia Signora potrebbe puntare <<<