Juve, la lista dei convocati per la Sampdoria: out Pogba

Questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium i bianconeri affronteranno la Sampdoria . In attesa di capire come andrà il ricorso del club, la squadra di Allegri ha in questo momento 35 punti , gli stessi dell' Udinese . Con un successo quindi la Juve si porterebbe al settimo posto solitario, superando il Bologna ( 36 ), che ha pareggiato ieri con la Lazio, e il Torino ( 37 ), che oggi ha battuto il Lecce al Via del Mare.

Intanto la società bianconera ha reso nota la lista dei convocati per il match con i blucerchiati. Sono tanti gli assenti: Oltre ai lungodegenti Milik e Kaio Jorge, mancano per problemi fisici Alex Sandro, Di Maria Chiesa e Pogba, oltre allo squalificato Kean. Il comunicato sul sito ufficiale della Juventus: "Dopo la vittoria per 1-0 sul Friburgo di giovedì 9 marzo, nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato. I bianconeri, infatti, sono attesi da un'altra sfida all'Allianz Stadium - l'ultima prima della sosta per le Nazionali - dove affronteranno la Sampdoria. Appuntamento per domenica 12 marzo alle ore 20:45.