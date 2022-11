Manchester United, Fernandes non ha paura: “Juve? Siamo pronti a tutti”

Uno dei possibili avversari della Juve in Europa League potrebbe essere il Manchester United. Bruno Fernardes non ha paura dei bianconeri

Ovviamente tra quelle sette squadre i pericoli più grandi sono PSV, Union Berlino, Monaco e soprattutto Manchester United. Incontrare la squadra inglese sarebbe la peggiore delle ipotesi per i bianconeri, un match degno della Champions League. Al tempo stesso, possono dire altrettanto i Red Devils, che sperano di non incrociare la Juventus. Bruno Fernandes nel post partita della gara contro il Real Sociedad, però, non si è detto preoccupato: “Non è un problema. Noi siamo contenti di fare quel tipo di partite, siamo pronti a giocare ovunque, siamo pronti a tutti. Il nostro obiettivo principale però deve essere il campionato. Dobbiamo sfruttare il momentum e continuare a vincere, già domenica contro l’Aston Villa”.