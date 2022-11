Juve, le possibili avversarie ai playoff: c’è CR7, occhio al PSV

Tra le seconde dei gironi di Europa League, la Juve ne potrà incontrare solo 7, visto che la Roma è esclusa, perché le squadre della stessa federazione possono incontrarsi solo dal turno successivo. Lo spauracchio è rappresentato dal Manchester United, attualmente quinto in Premier League. I Red Devils, arrivati secondi dietro alla Real Sociedad, sono l'avversario più pericoloso, per un confronto che vedrebbe per la prima volta Cristiano Ronaldo contro la Vecchia Signora da ex. Altra avversaria pericolosa è il PSV Eindhoven. Gli olandesi sono arrivati secondi dietro all'Arsenal, facendo ben 13 punti e occupano la seconda piazza in patria dietro all'Ajax. Altra squadra di tradizione nelle coppe europee è il Monaco. I monegaschi sono arrivati dietro al Ferencvaros nel proprio girone, mentre al momento sono sesti in campionato.