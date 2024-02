Magrin: “La Juve è fortissima, ma concede qualcosa…”

Marino Magrin, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match con il Verona.

Lorenzo Focolari Redattore 14 febbraio 2024 (modifica il 14 febbraio 2024 | 12:59)

Marino Magrin, doppio ex di Juveed Hellas, ha detto la sua a L'Arena, sulla partita di sabato. Ecco le sue parole: "Manca solo una vittoria. Poi l'Hellas c'è. Ho visto la squadra battagliare e prendere un punto su un campo difficile come quello di Monza. Quando il Verona ha battuto l’Empoli, quest'ultimo sembrava spacciato. Oggi è di nuovo in corsa. Dal Lecce in giù sono tutte in gara.

Mi dispiace ma forse vedo la Salernitana in difficoltà. Un’altra cosa: attenti al Sassuolo, non è mai stato abituato negli ultimi anni a lottare per la salvezza. Credo che l’elemento chiave del Verona sia mister Baroni . Lui non ha battuto ciglio nonostante gli abbiano cambiato la squadra.

È un bravo tecnico ed un tipo tosto. Chi è arrivato però deve dare il 100%. Mi sembra che abbiano trovato un po’ di compattezza. Ora manca il risultato. La Juve? Fortissima ma qualcosa concede com'è capitato contro l'Udinese. Al Bentegodi sono cadute spesso le grandi. Ripeto per me il Verona ha tutte le carte in regola per salvarsi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.