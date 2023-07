Maddaloni: “Giuntoli è il direttore sportivo perfetto per la Juve”

Massimiliano Maddaloni, ex allenatore della JuventusPrimavera, ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Credo che Giuntoli sia il direttore sportivo perfetto. Ha la capacità di abbinare il fuori campo, quindi tutta la parte di scouting, di competenze, di capacità di capire come inserirsi nelle trattative, ad una grossissima capacità in campo. È laureato ISEF, poi ha sempre avuto un rapporto molto particolare con l’allenatore. Nel senso che, avendolo avuto, a volte me lo ritrovavo dentro lo spogliatoio a parlare di tattica. Non impone niente, ma sa tante cose, si confronta spesso con il proprio allenatore. Tant’è vero che spesso lo ritroviamo anche in panchina ed è una cosa che non tutti i direttori sportivi fanno.