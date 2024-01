Lutto in casa Juventus, è scomparso Giuliano Musiello

Altro lutto per il mondo del calcio, dopo quello di Gigi Riva . Quest'oggi è venuto a mancare Giuliano Musiello , ex calciatore di diverse squadre di Serie A, tra cui la Juventus .

Musiello giocò con i piemontesi una sola stagione, nel 1973-74, con in panchina Vycplaek , che gli concesse soltanto una presenza in Coppa Italia, apparizione condita da una rete.

Il classe '54 ha giocato con diverse squadre in Serie A oltre alla Vecchia Signora, partendo dall'Atalanta, per poi passare a club come Roma, Genoa e Verona. Come appreso dall'ANSA, Musiello si è spento a Saluzzo, dove aveva anche fondato una scuola calcio.