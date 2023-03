Locatelli diventa papà: “Benvenuto Theo”

La Juventus ha vinto ieri sera la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League: all'Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti contro il Friburgo per 1-0 grazie al gol di Di Maria, e ora sono attesi dalla partita di ritorno, in programma giovedì in Germania, forti della vittoria e di due risultati su tre per passare il turno.