Locatelli fa gli auguri a Del Piero… dalla sua camerata

Post Instagram del calciatore della Juventus che ha fatto gli auguri all'ex numero 10 nel giorno del suo compleanno

La Juventus è arrivata alla pausa del campionato dopo la vittoria contro la Fiorentina, che grazie ai contestuali pareggi di Napoli e Milan, ha permesso ai bianconeri di recuperare due punti alla coppia di testa, con il distacco che si attesta ora a 14 punti. Una grande distanza, che i bianconeri cercheranno di colmare da qui a gennaio, per poi provare nella seconda parte di stagione una rimonta che ad oggi sembra comunque quasi impossibile. Al rientro dalla sosta i bianconeri saranno impegnati in una settimana molto difficile, che molto dirà sul proseguo della stagione: la squadra di Massimiliano Allegri dovrà infatti vedersela contro la Lazio e poi contro l'Atalanta, con la partita di Champions League contro il Chelsea tra le due gare di campionato. Tre sfide molto importanti, che daranno molte indicazioni sul proseguo della stagione bianconera, soprattutto in campionato, vista la qualificazione già ottenuta per gli ottavi della Champions League.

Diciotto dei giocatori della rosa bianconera sono ora con le rispettive Nazionali, ma tutti quanti hanno trovato il modo di festeggiare un giorno importante per la storia della Vecchia Signora: oggi infatti compie gli anni l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, a cui hanno fatto gli auguri, tramite i canali social, tutti i suoi ex compagni e i giocatori che oggi indossano la maglia bianconera. Uno in particolare, ha trovato un modo originale per fare gli auguri all'ex Capitano: “Giocare nella Juve è sempre stato il mio sogno. La mia famiglia è juventina, quindi per me è una doppia emozione. In camera avevo i poster di Nedved, Del Piero e Buffon. Sono sempre stati i miei idoli".