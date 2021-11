Juve e Ramsey al capolinea: si pensa alla risoluzione del contratto

La dirigenza della Juve è al lavoro per trovare una soluzione alla spinosa situazione di Aaron Ramsey: si prepara la risoluzione del contratto

redazionejuvenews

Certe volte l'amore scocca a prima vista, colpi di fulmine come quello dei tifosi bianconeri per Paulo Dybala, altre invece non sbocciano affatto. La storia d'amore tra la Juventus e Aaron Ramsey potrebbe terminare senza essere mai iniziata. Arrivato a Torino nell'estate del 2019 a parametro zero dall'Arsenal, il gallese sembrava un gran colpo della dirigenza bianconera. Esperienza internazionale, tanta classe e zero spese. Col passare del tempo si è capito che quello 'zero' in realtà avrebbe pesato molto più del previsto. Come per Rabiot, acquistato nella stessa estate con la stessa formula, l'investimento si è rivelato un vero fallimento.

Se da una parte è vero che la Juventus non ha dovuto pagare per il cartellino dell'ex Arsenal, dall'altra ho dovuto sborsare un pesantissimo stipendio da quasi dieci milioni di euro a stagione. Pensando che nelle prime due stagioni in bianconero il gallese, anche a causa di una serie infinita di infortuni, ha giocato appena 2927 minuti (circa 33 partite complete). In pratica Ramsey ha guadagnato circa 6830 euro per minuto giocato... una cifra imbarazzante. Ora la Juventus si libererebbe volentieri di lui, ma nessuna squadra sembra disposta a pagare il suo contratto. E mentre il classe 1990 si prepara a giocare con la sua nazionale (con cui ha giocato più partite che con il club), la dirigenza bianconera prepara una soluzione.

L'unica soluzione possibile alla situazione di Ramsey sembra essere la risoluzione del contratto. La Juventus dovrà pagare una riccabuonuscita al giocatore per far sì che lui firmi la rescissione consensuale. Ancora però non sono giunte voci di una trattativa in questo senso, ma con l'avvicinarsi del mercato invernale, questa ipotesi diventa ogni giorno più plausibile. Il club bianconero così facendo libererebbe uno slot a centrocampo e sarebbe in grado di poter investire sul mercato per regalare ad Allegri il centrocampista che tanto desidera. CI riuscirà?