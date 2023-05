LIVEBLOG -Siviglia-Juventus: aspettative e ansie tra i tifosi

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo nel ritorno delle semifinali dell'Europa League contro la squadra spagnola

La Juventus sta per scendere in campo in Andalusia, dove giocherà contro il Siviglia nel ritorno delle semifinali dell’Europa League. I bianconeri partiranno dal risultato di 1-1 ottenuto la settimana scorsa a Torino, con i tifosi stanno vivendo con apprensione e attesa questi momenti, riversando sui social le loro speranze sulla sfida di questa sera.