Lippi si schiera: “Meglio fare risultati che giocare bene”

Marcello Lippi , ex allenatore della Juve , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sky: "Io volevo trasmettere alle persone che lavoravano con me la fiducia di poter essere vincenti. Non solo partecipare e fare bella figura, ma vincere.

In assoluto è sempre meglio fare risultati rispetto a giocar bene. Però è semplice pensare che senza giocare bene è difficile fare risultati. Perciò giocare un buon calcio, utilitaristico e non fine a se stesso, è la via migliore per ottenerli".