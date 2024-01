Licari: “Inter-Juventus spot del nostro calcio. Se vincono i nerazzurri…”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Fabio Licari ha parlato della prossima partita tra Inter e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "L’Inter resta più forte. Una finale di Champions ti cambia prospettiva com’era successo ai bianconeri di Allegri nel 2015, ma la Juve non è così distante. Domenica sarebbe bello assistere al big match da campionato più bello del mondo, come dice l’Istituto di statistica del calcio. Comunque molto diverso da quello deprimente e anticalcio dell’andata. I bianconeri all’attacco per accorciare le distanze in classifica, visto che l’Inter deve anche recuperare l’Atalanta e può andare a +4. I nerazzurri che rispondono colpo su colpo dall’alto di una classifica favorevole. Vlahovic tornato alla grandezza della Fiorentina contro Lautaro dal valore sempre più inestimabile. Senza respiro. Uno spot per il nostro calcio. Il campionato non è finito, è soltanto cominciata la volata finale".