Lega Serie A, i record più vicini: Arthur e Spinazzola protagonisti

Manca un gol a Francesco Caputo per arrivare a segnare 50 reti in tutte le competizioni con l`Empoli. Arthur (attualmente a quota 99) è vicino alle 100 presenze nei cinque maggiori campionati europei. La prossima sarà la presenza numero 200 di Kevin Strootman nei cinque maggiori campionati europei. Hakan Çalhanoglu (attualmente a quota 35) è vicino a diventare il 1° giocatore turco per numero di gol in Serie A (Sükrü Gülesin 36).

Scendendo in campo contro il Torino, Wladimiro Falcone raggiungerà le 50 presenze in tutte le competizioni con il Lecce. Il prossimo sarà il gol numero 50 di Rafael Leão nei cinque grandi campionati europei. Manca un punto al Napoli per arrivare a totalizzare 3300 punti nella sua storia in Serie A. Leonardo Spinazzola (attualmente a quota 149) è vicino alle 150 presenze in Serie A TIM".