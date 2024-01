Lega Serie A, il comunicato sull’acquisto di Tiago Djalo

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull'acquisto della Juventus del difensore di Tiago Djalo.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: "La Juventus si rinforza e piazza il primo colpo della sessione invernale del calciomercato. I bianconeri aggiungono un tassello al proprio reparto difensivo prelevando dal Lille le prestazioni di Embalo Djaló Tiago Emanuel. Classe 2000, Djaló muove i primi passi calcistici nelle giovanili dello Sporting Lisbona, dove condivide lo spogliatoio con il connazionale Rafael Leão. Il ragazzo vive le prime esperienze da professionista nella seconda divisione portoghese con la maglia della seconda squadra del club biancoverde, prima di trasferirsi a Milano, ad inizio del 2019, per arruolarsi nei ranghi del Milan Primavera. L’esperienza di Tiago al servizio di Giunti è di passaggio, e a fine stagione passa ai “mastini” del Lille, in Francia. In terra d’oltralpe, il centrale portoghese comincia a trovare spazio in Ligue 1 e in Champions League, crescendo d’importanza all’interno del team di stagione in stagione, collezionando un totale di 103 presenze, condite da 3 goal e 2 assist, in quattro stagioni. Nell’annata 2020/2021, Djaló partecipa da protagonista, giocando 17 partite, alla vittoria della Ligue 1 del Lille, insieme ai compagni di squadra Maignan, Ikonè, Weah, Renato Sanches e Bradarić, per citare i giocatori attualmente militanti in Serie A TIM.

A fine stagione, trionfa anche nel Trophée des Champions, la Supercoppa Francese, contro il PSG, match nel quale gioca titolare nel ruolo di terzino destro. Realizza il primo goal in carriera nel novembre 2021 contro l’Angers con un inserimento in area sul calcio piazzato battuto da Renato Sanches. Alto 1,90 metri, il portoghese ha nella velocità e nella prestanza fisica due delle caratteristiche principali. In grado di ricoprire più ruoli lungo la linea della retroguardia, Djaló ha giocato la maggior parte delle partite da difensore centrale ma, all’occorrenza, ha rivestito anche il ruolo di terzino destro o sinistro in svariate occasioni.

Allegri avrà a disposizione un’alternativa per puntellare la propria difesa, la seconda miglior retroguardia del campionato con soli 12 goal subiti in 21 partite, nel proseguo di una stagione ricca di appuntamenti per il club torinese, ancora in corsa per un obiettivo importante sia in Serie A TIM che in Coppa Italia Frecciarossa. La speranza dei tifosi bianconeri è che Djaló possa ritrovarsi dopo un periodo di inattività prolungato - dovuto all’infortunio ai legamenti del ginocchio destro rimediato il 4 marzo 2023 a Lens - e maturare lungo le orme degli ultimi lusitani che hanno vestito la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo e João Cancelo. Segui su Radio TV Serie A con RDS tutte le ultime di calciomercato, minuto per minuto, sull’APP della Serie A TIM o sul nostro sito, clicca qui".

