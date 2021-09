La Juventus in prima fila nella lotta ai cambiamenti climatici

Nuova partnership per i bianconeri

La Juventus è da sempre attenta a quello che accade fuori dal campo, con i bianconeri che negli ultimi anni sono scesi in prima linea per l'ambiente, e contro i cambiamenti climatici. Una scelta che ha trovato il plauso di tutti, quella presa dalla società di Andrea Agnelli, che continua ad ampliare la sua influenza ed il suo impegno per la causa.