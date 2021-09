La Juventus ufficializza la partnership con Ariston in Indonesia

La Juventus ufficializza la partnership con Ariston in Indonesia. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale: "È ufficiale: Juventus e Ariston, marchio leader di Ariston Thermo Group, insieme con una regional partnership in Indonesia. L’accordo, che fa seguito all’annuncio di partnership avvenuto in Cina nel gennaio 2021, rafforza ulteriormente il legame tra i due brand. Con questa partnership i due brand italiani portano avanti il proprio progetto di crescita e sviluppo, legandosi grazie a una visione comune: affrontare sfide impegnative e continuare, con perseveranze, determinazione e lavoro di squadra, a inseguire nuovi e grandi obiettivi, facendo leva sui propri campioni. Il claim della campagna di partnership è “Challenges Deserve Champions” (le sfide meritano campioni), che riassume perfettamente la mentalità condivisa da entrambe le società. “Sfida” è un valore profondamente radicato nella cultura sia di Juventus che di Ariston. Quest’ultima è alla continua ricerca del successo, aspirando a garantire la massima soddisfazione dei suoi clienti sia al momento dell’acquisto dei prodotti che nelle fasi precedenti e successive allo stesso: “Comfort is always on” riassume la visione di Ariston. Allo stesso modo Juventus lotta costantemente per ottenere prestazioni incredibili, così da centrare nuovi obiettivi.