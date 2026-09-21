La Juventus si lascia alle spalle la sconfitta contro il Sassuolo e riparte con una vittoria per 2-0 sull’Atalanta all’Allianz Stadium. Il successo, arrivato grazie alle reti di Francisco Conceição e Gleison Bremer, permette ai bianconeri di ritrovare fiducia e di guardare con maggiore serenità ai prossimi appuntamenti.

La risposta dopo il Sassuolo

La gara contro l’Atalanta rappresentava un’occasione importante per reagire dopo il passo falso precedente. La squadra di Luciano Spalletti ha saputo affrontare una formazione bergamasca competitiva, trovando le reti necessarie per portare a casa i tre punti.

Il risultato dà alla Juventus la possibilità di ripartire, ma il percorso resta da consolidare. La continuità sarà uno degli aspetti centrali nelle prossime settimane, soprattutto in una fase della stagione in cui gli impegni si susseguono tra campionato ed Europa League.

Conceição e Bremer decisivi

A sbloccare la partita è stato Francisco Conceição, mentre Gleison Bremer ha firmato il secondo gol bianconero. Due protagonisti diversi, ma entrambi determinanti nel successo contro l’Atalanta.

Per il difensore brasiliano, la rete si aggiunge a una prestazione positiva anche sul piano della solidità. Conceição, invece, ha accompagnato il gol con una prova dinamica, confermando la propria capacità di incidere negli ultimi metri.

Spalletti riparte dal gruppo

Nel post-partita, Luciano Spalletti ha sottolineato soprattutto la disponibilità dei giocatori e la capacità della squadra di restare dentro la gara anche nei momenti più complicati. Il tecnico ha riconosciuto che la Juventus avrebbe potuto sfruttare meglio alcuni spazi, ma ha apprezzato la risposta collettiva.

Un passaggio importante è stato dedicato anche a Randal Kolo Muani, protagonista di una prestazione generosa. L’allenatore ha evidenziato il suo contributo sia nelle azioni offensive sia in un episodio difensivo decisivo.

Europa League e campionato, la Juve cerca continuità

Dopo il successo contro il NEC Nijmegen per 5-0 in Europa League e la vittoria sull’Atalanta, la Juventus è chiamata a dare seguito ai risultati positivi.

Il calendario offrirà nuove occasioni per consolidare il lavoro di Spalletti e proseguire il percorso di crescita. La vittoria contro i bergamaschi rappresenta un passo importante, ma sarà il rendimento nelle prossime partite a mostrare quanto la squadra riuscirà a trasformare questa reazione in continuità.