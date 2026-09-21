La Juventus interviene dopo quanto accaduto all’Allianz Stadium prima della sfida contro l’Atalanta. Durante il momento dedicato alla memoria di Sandro Mazzola, scomparso all’età di 83 anni, una parte del pubblico bianconero non ha partecipato alla commemorazione nel modo atteso. Un episodio che ha portato il club a prendere ufficialmente le distanze da quanto avvenuto.

Il gesto durante il ricordo di Mazzola

Nel corso dell’omaggio all’ex campione dell’Inter, mentre il resto dello stadio applaudiva in suo ricordo, diversi sostenitori presenti in Curva Sud si sono voltati di spalle rispetto al terreno di gioco.

Un gesto avvenuto in un momento dedicato alla memoria di una figura importante della storia del calcio italiano, al di là della rivalità sportiva tra Juventus e Inter.

La nota ufficiale della Juventus

La società bianconera è intervenuta successivamente con una comunicazione ufficiale, condannando l’accaduto e ribadendo il valore del rispetto durante le commemorazioni.

“Non esiste rivalità che possa giustificare una mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Rendere omaggio a chi non c’è più e partecipare al ricordo nei momenti di commemorazione è una responsabilità condivisa, che va oltre ogni appartenenza e ogni colore”, recita la nota del club.

Il rispetto oltre i colori

Con la sua presa di posizione, la Juventus ha voluto sottolineare che il ricordo delle personalità che hanno segnato la storia dello sport deve rimanere al di sopra delle rivalità tra tifoserie.

La commemorazione di Sandro Mazzola all’Allianz Stadium si è così trasformata anche in un’occasione per ribadire l’importanza dei valori di rispetto e sportività nel calcio.