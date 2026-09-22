La vittoria contro l’Atalanta ha lasciato indicazioni positive a Luciano Spalletti, ma anche qualche apprensione sul fronte degli infortuni. Tra le notizie più importanti delle ultime ore c’è quella relativa a Randal Kolo Muani, operato al mignolo della mano destra dopo il problema accusato durante la sfida di domenica. L’intervento è perfettamente riuscito e l’attaccante dovrebbe essere regolarmente a disposizione alla ripresa.

Kolo Muani, l’obiettivo è la ripresa

Il problema alla mano non dovrebbe quindi costringere il francese a uno stop prolungato. La sosta per le Nazionali permette infatti a Kolo Muani di completare il recupero prima del ritorno in campo della Juventus.

Il suo rientro rappresenta un elemento importante per Spalletti, che nelle ultime uscite ha continuato a lavorare sulle soluzioni offensive e sull'inserimento dei nuovi giocatori.

Le indicazioni dopo la vittoria sull’Atalanta

Contro l’Atalanta la Juventus ha raccolto una vittoria per 2-0, reagendo alla precedente sconfitta contro il Sassuolo. Lo stesso Spalletti ha sottolineato nel post-partita la risposta fornita dalla squadra e la prestazione di Kolo Muani.

Il francese resta dunque una delle alternative offensive su cui il tecnico potrà contare alla ripresa del campionato, con la Juventus attesa dai prossimi impegni dopo la pausa.

Ora la pausa per recuperare

Kolo Muani può quindi sfruttare queste settimane per recuperare completamente dal problema alla mano. L’obiettivo è presentarsi alla ripresa nelle condizioni migliori e tornare a disposizione di Spalletti senza particolari limitazioni.

Per la Juventus, intanto, l’attenzione si sposta sulla gestione della rosa durante la sosta e sui prossimi appuntamenti della stagione.