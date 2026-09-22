Il caso relativo a quanto accaduto all’Allianz Stadium prima di Juventus-Atalanta arriva oggi sul tavolo del Giudice Sportivo. Durante il minuto di raccoglimento dedicato a Sandro Mazzola, una parte della Curva Sud si è voltata di spalle mentre venivano intonati cori dedicati a figure della storia bianconera. Gli ispettori federali hanno riportato l’episodio e ora si attende il provvedimento.

Multa o chiusura della curva

Secondo quanto riferito da SportMediaset, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe una multa fino a 50 mila euro, mentre non viene esclusa una sanzione più pesante con la chiusura totale o parziale del settore interessato.

In caso di chiusura dell'intero settore, la misura potrebbe riguardare anche una delle prossime gare interne della Juventus.

Possibile supplemento d'indagine

Un'altra possibilità riguarda il coinvolgimento della Procura Federale. Il Giudice Sportivo potrebbe infatti chiedere un supplemento di indagine per acquisire ulteriori elementi prima di stabilire quale provvedimento adottare.

La decisione dovrà quindi tenere conto di quanto riportato nei referti degli ispettori federali presenti allo Stadium. Nel frattempo, la Juventus si era già dissociata pubblicamente dal comportamento di una parte dei propri sostenitori.

La posizione della Juventus

Dopo l'episodio, il club bianconero aveva preso posizione con una nota ufficiale, sottolineando che nessuna rivalità può giustificare la mancanza di rispetto durante un momento di commemorazione.

Ora l'attenzione è rivolta al verdetto del Giudice Sportivo: nelle prossime ore sarà quindi chiarito quale provvedimento verrà adottato nei confronti del club.