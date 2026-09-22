L’Allianz Stadium si prepara ad accogliere nuovamente il grande rugby internazionale. Sabato 7 novembre 2026 alle ore 12:40, la casa della Juventus ospiterà la sfida tra l’Italia e il Sudafrica, Campione del Mondo in carica, valida per il Nations Championship 2026. Un nuovo grande appuntamento sportivo che conferma la vocazione dell’impianto bianconero a ospitare eventi anche oltre il calcio.

Italia-Sudafrica all’Allianz Stadium

La sfida contro gli Springboks rappresenterà il primo appuntamento casalingo dell’Italia nella nuova competizione internazionale, che mette a confronto dodici tra le principali Nazionali dell’Emisfero Nord e dell’Emisfero Sud.

Gli Azzurri guidati da Gonzalo Quesada arriveranno all’appuntamento dopo le tre gare estive disputate in trasferta contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia. La serie di incontri di novembre prenderà il via proprio a Torino.

Il calendario degli Azzurri

Dopo la sfida contro il Sudafrica, l’Italia proseguirà il proprio percorso affrontando altre due avversarie nel mese di novembre.

Il 14 novembre sarà la volta dell’Argentina a Genova, mentre il 21 novembre gli Azzurri saranno impegnati a Udine contro le Fiji. Il programma si concluderà poi con le finali del Nations Championship, in programma a Twickenham dal 27 al 29 novembre.

Terzo appuntamento consecutivo con il rugby

Per l’Allianz Stadium si tratta di un ritorno del rugby internazionale dopo le sfide disputate negli ultimi due anni. L’impianto juventino ha infatti già ospitato Italia-Nuova Zelanda nel novembre 2024 e Italia-Sudafrica nel novembre 2025.

La gara del prossimo novembre sarà quindi il terzo appuntamento consecutivo con il rugby internazionale nella casa della Juventus, confermando la capacità dello stadio di aprirsi a discipline e pubblici differenti.

Le parole di Giorgio Chiellini

La presentazione ufficiale dell’incontro si è svolta domenica 20 settembre proprio all’Allianz Stadium, nel pre-partita di Juventus-Atalanta, alla presenza dei rappresentanti di Juventus, Federazione Italiana Rugby, Regione Piemonte e Città di Torino.

Sul nuovo appuntamento è intervenuto Giorgio Chiellini, sottolineando il ruolo dell’impianto e il suo legame con il territorio:

“A quindici anni dalla sua inaugurazione, l’Allianz Stadium conferma la propria vocazione a ospitare grandi eventi, sportivi e non, e a essere un punto di riferimento per il territorio. Siamo orgogliosi di aprire ancora una volta le sue porte al rugby internazionale: un terzo appuntamento che testimonia la versatilità del nostro impianto e la sua capacità di rinnovarsi, coinvolgendo comunità di appassionati diverse”.

Chiellini ha poi evidenziato l’importanza della collaborazione con le istituzioni e con la Federazione Italiana Rugby: “È un percorso condiviso con le istituzioni e, in questo caso, con la Federazione Italiana Rugby, il cui contributo è fondamentale per promuovere la cultura dello sport, consolidare il rapporto con la comunità locale e generare opportunità di incontro, partecipazione e crescita per il territorio”.