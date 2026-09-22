La vittoria contro l’Atalanta ha restituito alla Juventus entusiasmo e nuove certezze dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Tra i protagonisti del 2-0 dell’Allianz Stadium c’è Gleison Bremer, autore del secondo gol della partita e al centro di un dato statistico particolarmente significativo.

Bremer, un dato da record

Con la rete realizzata contro l’Atalanta, il difensore brasiliano è diventato, secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrale più prolifico nei cinque maggiori campionati europei. Un dato che sottolinea anche il peso offensivo che Bremer riesce ad avere sulle palle inattive.

Il gol è arrivato nella ripresa e ha permesso alla squadra di Spalletti di mettere al sicuro il risultato dopo la rete iniziale di Francisco Conceição.

La scelta di Spalletti

La prestazione di Bremer si lega anche alle scelte tattiche dell’allenatore. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Spalletti ha apportato alcuni aggiustamenti e il brasiliano è tornato a essere una delle figure centrali della squadra.

Una certezza per la Juventus

In una fase caratterizzata anche da diversi problemi fisici nella rosa, Bremer rappresenta una presenza importante per la retroguardia bianconera. Il suo contributo non si limita alla fase difensiva e il gol contro l’Atalanta ne è stata una nuova conferma.

Ora la Juventus si prepara alla pausa per le Nazionali con la vittoria contro i nerazzurri alle spalle e con Spalletti chiamato a gestire il gruppo in vista della ripresa del campionato.