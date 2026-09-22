È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sul caso relativo al minuto di raccoglimento dedicato a Sandro Mazzola prima di Juventus-Atalanta. La società bianconera è stata sanzionata con 10 mila euro di ammenda per il comportamento di una parte dei sostenitori presenti nel primo anello della Tribuna Sud.

La decisione del Giudice Sportivo

Nel provvedimento viene contestato il mancato rispetto del minuto di silenzio disposto dalla FIGC da parte di un numero esiguo di sostenitori presenti nel settore. La sanzione è stata fissata in 10 mila euro, quindi senza arrivare alle ipotesi più severe che erano state considerate alla vigilia, come la chiusura del settore.

Il Giudice Sportivo ha inoltre evidenziato due elementi che hanno portato all'attenuazione della sanzione: la tempestiva presa di posizione ufficiale della Juventus e la dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo Stadium.

La posizione della Juventus

Dopo quanto accaduto durante il minuto dedicato a Mazzola, il club bianconero aveva preso pubblicamente le distanze dal comportamento di una parte della tifoseria, sottolineando che nessuna rivalità può giustificare la mancanza di rispetto durante una commemorazione.

Anche il resto dello stadio aveva reagito all'episodio, con il pubblico che aveva manifestato la propria dissociazione durante il momento dedicato alla memoria dell'ex campione dell'Inter.

Nessuna chiusura della Curva

La decisione mette dunque fine all'attesa iniziata dopo Juventus-Atalanta. Alla vigilia erano state prospettate diverse possibilità, dalla multa fino alla chiusura del settore, mentre era stata valutata anche l'eventualità di un supplemento di indagine.

Per la Juventus arriva quindi una multa da 10 mila euro, con il Giudice Sportivo che ha tenuto conto delle circostanze attenuanti indicate nel provvedimento.