Randal Kolo Muani è pronto a ripartire. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, l’attaccante francese torna al centro dei pensieri di Luciano Spalletti, che continua a considerarlo una pedina importante per il reparto offensivo della Juventus. La trasferta contro il Cagliari può rappresentare un appuntamento importante per ritrovare continuità e soprattutto il gol in campionato.

Kolo Muani vuole sbloccarsi in Serie A

L’inizio di stagione del francese non ha ancora rispettato le aspettative. Kolo Muani ha mostrato sprazzi delle proprie qualità, ma gli è mancato soprattutto l’appuntamento con il gol in Serie A. La rete è invece arrivata in Europa League, a conferma di come il giocatore abbia ancora bisogno di trovare maggiore continuità sotto porta.

La Juventus continua comunque a puntare sulle sue caratteristiche. Velocità, fisicità e capacità di attaccare la profondità rappresentano elementi che Spalletti può sfruttare soprattutto quando la squadra riesce a sviluppare il gioco in verticale.

Spalletti gli conferma la fiducia

Il tecnico bianconero sembra intenzionato a concedergli un'altra opportunità dal primo minuto. La concorrenza nel reparto offensivo non manca, con Woltemade tra le alternative, ma Kolo Muani resta uno dei candidati principali per guidare l’attacco contro il Cagliari.

La sosta ha permesso al francese di lavorare e recuperare pienamente dopo il problema alla mano che lo aveva costretto a fermarsi. Ora l’obiettivo è trasformare la fiducia dell’allenatore in prestazioni e gol.

Cagliari, l’occasione per cambiare marcia

La gara di domenica sera può quindi diventare un passaggio significativo per il centravanti. La Juventus ha bisogno di ritrovare continuità dopo la pausa e di aumentare il proprio peso offensivo, soprattutto considerando le assenze che continuano a condizionare le scelte di Spalletti.

Kolo Muani vuole rispondere sul campo e il Cagliari rappresenta la prima occasione per farlo. Un gol potrebbe sbloccare anche dal punto di vista della fiducia un attaccante che la Juventus considera ancora importante per il prosieguo della stagione.